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Суда "теневого флота" РФ оставляют нефтяные пятна по всему миру – СМИ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 17 октября 2024, 09:26
Суда теневого флота РФ оставляют нефтяные пятна по всему миру – СМИ
Российский флот. Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial обнаружили минимум девять случаев разлива нефти судами "теневого флота" РФ в международных водах, начиная с 2021 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Журналисты использовали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и соединили их с данными о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler. Они обнаружили утечки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира – от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.

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Спутниковый снимок, иллюстрирующий разлив нефти "теневого флота" РФ
ИСТОЧНИК: SKYTRUTH CERULEAN

Эти танкеры также проходили через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал. Это означает, что в случае серьезной аварии может произойти разрыв международных торговых путей.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила изданию, что корабли представляют "значительную опасность" для морской среды, и выявленные журналистами случаи это иллюстрируют.

Поскольку Россия находится под западными санкциями, все больше танкеров переправляют ее нефть нелегально по всему миру, рискуя создать потенциальную экологическую катастрофу.

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Москва организовала "теневой флот" из более 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы уклониться от ценового лимита G7 в 60 долларов за баррель. Иран и Венесуэла также используют эту тактику для подобных целей.

Эти суда не только скрипучие и по большей части нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива, правительствами будет трудно привлечь эти суда к ответственности.

Напомним:

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