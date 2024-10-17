Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більше 230 обшуків по Україні: Нацпол повідомив про ліквідацію наркокартеля

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 жовтня 2024, 12:04
Більше 230 обшуків по Україні: Нацпол повідомив про ліквідацію наркокартеля
фото НПУ

Поліція заявляє про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP й амфетаміну щомісячно.

Джерело: Нацполіція, очільник МВС Ігор Клименко в TelegramОфіс генпрокурора

Пряма мова Клименка: "Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи.

Реклама:
 

- більш як 230 обшуків у 20 регіонах країни.

- понад 60 затриманих.

- ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

РЕКЛАМА:

Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць".

Деталі: Поліцейські встановили, що учасники однієї зі злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади.

Там їх фасували і постачали п’ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін у семи областях: Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою "мастеркладів" та приватних логістичних компаній через ботоферми й телеграм-канали.

За результатами двох етапів поліцейських спецоперацій, що пройшли у червні та жовтні поточного року на території 20 областей України, було вилучено понад 300 кг готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону вартістю в понад 400 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку.

Зазачається, що слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату.

Повідомляється, що наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

наркотикиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Рятувальники оприлюднили відео деблокування загиблих від атаки по Сумах

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Усі новини...
наркотики
На Рівненщині викрили нарколабораторії, які збували психотропи: 11 затриманих
Силовики затримали учасника банди, що збувала наркотиків на 5 млн грн в місяць
Батько, мати й син створили мережу конопляних ферм у трьох областях України
Останні новини
21:15
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
21:00
БоксБій легенд: Леннокс Льюїс розглядає можливість реваншу з Майком Тайсоном
20:51
Туреччина зупинила експорт військових товарів до Росії після попередження США – ЗМІ
20:19
Росія через санкції організує перевалку газу з судна на судно в Баренцевому морі
20:06
відео27 років тому "Динамо" розгромило "Барселону" у Києві: як це було
19:31
США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ
19:28
фото"Найдорожчий скарб у Британії": шукачі-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років
19:27
Amazon встановлює надзвичайно низькі ціни для свого магазину-конкурента Temu
19:26
У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
19:10
Фонд держмайна знайшов покупців на ветеринарну клініку та адмінбудівлі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: