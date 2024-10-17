Більше 230 обшуків по Україні: Нацпол повідомив про ліквідацію наркокартеля

Поліція заявляє про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP й амфетаміну щомісячно.

Джерело: Нацполіція, очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, Офіс генпрокурора

Пряма мова Клименка: "Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи.

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- більш як 230 обшуків у 20 регіонах країни.

- понад 60 затриманих.

- ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

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Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць".

Деталі: Поліцейські встановили, що учасники однієї зі злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади.

Там їх фасували і постачали п’ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін у семи областях: Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою "мастеркладів" та приватних логістичних компаній через ботоферми й телеграм-канали.

За результатами двох етапів поліцейських спецоперацій, що пройшли у червні та жовтні поточного року на території 20 областей України, було вилучено понад 300 кг готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону вартістю в понад 400 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку.

Зазачається, що слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату.

Повідомляється, що наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.