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Более 230 обысков по Украине: Нацпол сообщил о ликвидации наркокартеля

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 12:04
Более 230 обысков по Украине: Нацпол сообщил о ликвидации наркокартеля
фото НПУ

Полиция заявляет о ликвидации сети межрегиональных наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно.

Источник: Нацполиция, глава МВД Игорь Клименко в TelegramОфис генпрокурора

Прямая речь Клименко: "Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали через каналы в мессенджере психотропы.

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- более 230 обысков в 20 регионах страны.

- более 60 задержанных.

- ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

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Доход злоумышленников достигал более 350 млн гривен в месяц".

Детали: Полицейские установили, что участники одной из преступных организаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады.

Там их фасовали и поставляли пяти наркокартелям, которые изготавливали Альфа-PVP и амфетамин в семи областях: Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях. Оттуда его распространяли по всей стране с помощью "мастеркладов" и частных логистических компаний через ботофермы и телеграмм-каналы.

По результатам двух этапов полицейских спецопераций, прошедших в июне и октябре текущего года на территории 20 областей Украины, было изъято более 300 кг готового продукта и 1000 литров рекреационных смесей Альфа-PVP, более 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона стоимостью более 400 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.

Отмечается, что следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств и объявили о подозрении 73 участникам наркосиндиката.

Сообщается, что сейчас суд избирает задержанным меры пресечения. Другие участники наркосети устанавливаются. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

наркотикиполиция
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