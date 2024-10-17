У центрі Києва виникла пожежа в 24-поверховому будинку
Четвер, 17 жовтня 2024, 12:25
У багатоповерховому житловому будинку на вулиці Жилянській у Києві сталася пожежа, на місці працюють рятувальники ДСНС та поліція.
Джерело: начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Києві Павло Петров у коментарі "Українській правді", паблік "Київ оперативний"
Деталі: Як повідомив УП Петров, станом на 12.20 пожежу локалізовано.
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Займання виникло на кухні 8 поверху 24-поверхового будинку на території 20 метрів квадратних.
З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 5 осіб.
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Причини займання встановлюватимуть правоохоронні органи.