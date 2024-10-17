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В центре Киева возник пожар в 24-этажном здании

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 12:25
В центре Киева возник пожар в 24-этажном здании
фото ГСЧС

В многоэтажном жилом доме на улице Жилянской в Киеве произошел пожар, на месте работают спасатели ГСЧС и полиция.

Источник: начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в комментарии "Украинской правде", паблик "Киев оперативный"

Детали: Как сообщил УП Петров, по состоянию на 12.20 пожар локализован.

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Возгорание возникло на кухне 8 этажа 24-этажного дома на территории 20 метров квадратных.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 5 человек.

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Причины возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

 

пожарКиев
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