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На кордоні з Молдовою зловили 19 чоловіків, які намагалися втекти з країни

Альона Мазуренко Четвер, 17 жовтня 2024, 12:30
На кордоні з Молдовою зловили 19 чоловіків, які намагалися втекти з країни
фото: ДПСУ

Українські прикордонники неподалік кордону з Молдовою зупинили 19 чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Через телеграм-канал вони заплатили за таку можливість по 3-5 тис. доларів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: у одній було 8 осіб, а в іншій – 11. За онлайн-вказівки від організатора через телеграм-канал вони заплатили по 3-5 тис. доларів кожен".

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Деталі: Щоб бути менш помітними, по прибуттю до точки збору порушники поділилися на дві групи, проте були затримані за декілька кілометрів до кордону й отримали адмінпротоколи про правопорушення.

 

МолдоваУкраїнакордон
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