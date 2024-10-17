На кордоні з Молдовою зловили 19 чоловіків, які намагалися втекти з країни

Українські прикордонники неподалік кордону з Молдовою зупинили 19 чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Через телеграм-канал вони заплатили за таку можливість по 3-5 тис. доларів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: у одній було 8 осіб, а в іншій – 11. За онлайн-вказівки від організатора через телеграм-канал вони заплатили по 3-5 тис. доларів кожен".

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Деталі: Щоб бути менш помітними, по прибуттю до точки збору порушники поділилися на дві групи, проте були затримані за декілька кілометрів до кордону й отримали адмінпротоколи про правопорушення.