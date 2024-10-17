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На границе с Молдовой поймали 19 мужчин, которые пытались сбежать из страны

Алена МазуренкоЧетверг, 17 октября 2024, 12:30
На границе с Молдовой поймали 19 мужчин, которые пытались сбежать из страны
фото: ГПСУ

Украинские пограничники недалеко от границы с Молдовой остановили 19 мужчин, которые пытались сбежать за границу. Через телеграм-канал они заплатили за такую возможность по 3-5 тыс. долларов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Неподалеку границы с Молдовой пограничники остановили две группы мужчин: в одной было 8 человек, а в другой - 11. За онлайн-указания от организатора через телеграмм-канал они заплатили по 3-5 тыс. долларов каждый".

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Детали: Чтобы быть менее заметными, по прибытию к точке сбора нарушители поделились на две группы, однако были задержаны за несколько километров до границы и получили админпротоколы о правонарушениях.

 

МолдоваУкраинаграница
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