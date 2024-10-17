Найближчі два дні в Україні очікуються заморозки та тумани, можливі дощі на сході

У п’ятницю та четвер в Україні очікуються заморозки та тумани, на сході можливі невеликі дощі. Температура вночі впаде до -3°С, вдень підніметься до +12°С, а на Закарпатті до +15°С.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Уночі в західних, північних та центральних областях (крім Дніпропетровської) прогнозуються сильні заморозки — температура повітря від 0 до -3°С. На решті території нічна температура становитиме +3-8°С, а в Одеській та Миколаївській областях можливі заморозки на поверхні ґрунту — від 0 до -3°С.

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Буде переважно суха погода. Невеликий дощ можливий лише у східних регіонах, на Дніпропетровщині, у Криму та Приазов’ї.

Вдень температура повітря в Україні коливатиметься в межах +7-12°С, на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +15°С.

Вночі та вранці місцями у західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях очікується туман. Вітер північно-східний, у західних областях — південно-східний, із швидкістю 5-10 м/с.

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У Києві 18 жовтня прогнозується суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Уночі можливі заморозки від 0 до -2°С, вдень температура коливатиметься між +8 та +10°С.

19 жовтня у південно-східних регіонах України очікується невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях, а також на Житомирщині й Вінниччині можливий туман. Вітер змінюватиме напрямок: з північно-східного на північно-західний, у західних регіонах — південно-східний, швидкість 3-8 м/с.

Уночі в західних, північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині прогнозуються сильні заморозки (від 0 до -5°С). У Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях можливі заморозки на поверхні ґрунту.

На решті території температура вночі коливатиметься від +1 до +6°С. Вдень температура підніметься до +7-12°С, на Закарпатті — до +16°С, у східних областях — +4-9°С.