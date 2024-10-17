Ближайшие два дня в Украине ожидаются заморозки и туманы, возможны дожди на востоке

В пятницу и четверг в Украине ожидаются заморозки и туманы, на востоке возможны небольшие дожди. Температура ночью упадет до -3°С, днем поднимется до +12°С, а на Закарпатье до +15°С.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровской) прогнозируются сильные заморозки - температура воздуха от 0 до -3°С. На остальной территории ночная температура составит +3-8°С, а в Одесской и Николаевской областях возможны заморозки на поверхности почвы - от 0 до -3°С.

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Будет преимущественно сухая погода. Небольшой дождь возможен лишь в восточных регионах, на Днепропетровщине, в Крыму и Приазовье.

Днем температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +7-12°С, на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +15°С.

Ночью и утром местами в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается туман. Ветер северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

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В Киеве 18 октября прогнозируется сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью возможны заморозки от 0 до -2°С, днем температура будет колебаться между +8 и +10°С.

19 октября в юго-восточных регионах Украины ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях возможен туман. Ветер будет менять направление: с северо-восточного на северо-западный, в западных регионах - юго-восточный, скорость 3-8 м/с.

Ночью в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях прогнозируются сильные заморозки (от 0 до -5°С). В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях возможны заморозки на поверхности почвы.

На остальной территории температура ночью будет колебаться от +1 до +6°С. Днем температура поднимется до +7-12°С, на Закарпатье - до +16°С, в восточных областях - +4-9°С.