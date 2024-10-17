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Блокування "тіньового флоту" РФ: Британія оголосила найбільший пакет санкцій

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 17 жовтня 2024, 14:05
Блокування тіньового флоту РФ: Британія оголосила найбільший пакет санкцій
Російський флот. Ілюстративне фото: Getty Images

17 жовтня Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" нафтових танкерів Росії. Під обмеження потрапили 18 танкерів і 4 газовози.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду

Деталі: Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша наразі санкційна акція проти "тіньового флоту" Владіміра Путіна.

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"Ще 18 суден "тіньового флоту" будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії і не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами, в результаті чого загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросте до 43", – йдеться у повідомленні.

Нафтові танкери, які стали мішенню нових санкцій, лише за останній рік перевезли сировини на приблизно 4,9 млрд доларів. 

Щоб уникнути британських санкцій, "Совкомфлот", найбільша судноплавна компанія Росії, була змушена намагатися перейменувати свої судна. Сьогоднішні санкції націлені на ще більшу кількість її суден.

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Британія також запроваджує санкції проти ще 4 СПГ-танкерів та російської газової компанії АТ "Русгаздобыча". 

Список усіх танкерів оприлюднений на офіційному сайті британського уряду.

Нагадаємо:

  • 24 червня Рада ЄС оголосила нові санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.
  • У липні більше ніж 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.
  • Тим часом спільне розслідування Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" РФ залишали розливи нафти у світових водах.

Велика БританіяРосіясанкції
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