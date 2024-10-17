Блокування "тіньового флоту" РФ: Британія оголосила найбільший пакет санкцій

17 жовтня Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" нафтових танкерів Росії. Під обмеження потрапили 18 танкерів і 4 газовози.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду

Деталі: Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша наразі санкційна акція проти "тіньового флоту" Владіміра Путіна.

Реклама:

"Ще 18 суден "тіньового флоту" будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії і не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами, в результаті чого загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросте до 43", – йдеться у повідомленні.

Нафтові танкери, які стали мішенню нових санкцій, лише за останній рік перевезли сировини на приблизно 4,9 млрд доларів.

Щоб уникнути британських санкцій, "Совкомфлот", найбільша судноплавна компанія Росії, була змушена намагатися перейменувати свої судна. Сьогоднішні санкції націлені на ще більшу кількість її суден.

РЕКЛАМА:

Британія також запроваджує санкції проти ще 4 СПГ-танкерів та російської газової компанії АТ "Русгаздобыча".

Список усіх танкерів оприлюднений на офіційному сайті британського уряду.

Нагадаємо: