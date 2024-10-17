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Блокировка "теневого флота" РФ: Британия объявила самый большой пакет санкций

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 17 октября 2024, 14:05
Блокировка теневого флота РФ: Британия объявила самый большой пакет санкций
Российский флот. Иллюстративное фото: Getty Images

17 октября Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства

Детали: Новые санкции касаются 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров со сжиженным природным газом. Это самая большая на сегодня санкционная акция против "теневого флота" Владимира Путина.

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"Еще 18 судов "теневого флота" будут лишены доступа к портам Великобритании и не смогут пользоваться ведущими британскими морскими услугами, в результате чего общее количество нефтяных танкеров, против которых введены санкции, возрастет до 43", – говорится в сообщении.

Нефтяные танкеры, которые стали мишенью новых санкций, только за последний год перевезли сырья на примерно 4,9 млрд долларов.

Чтобы избежать британских санкций, "Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России, была вынуждена пытаться переименовать свои суда. Сегодняшние санкции нацелены на еще большее количество ее судов.

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Великобритания также вводит санкции против еще 4 СПГ-танкеров и российской газовой компании АО "Русгаздобыча".

Список всех танкеров обнародован на официальном сайте британского правительства.

Напомним:

ВеликобританияРосcиясанкции
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