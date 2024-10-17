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У мережі виявили російський клон офіційного сайту українських прикордонників

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 жовтня 2024, 15:16
У мережі виявили російський клон офіційного сайту українських прикордонників
ілюстрація ДПСУ

Фахівці кібербезпеки виявили в мережі Інтернет сайт, який копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що цей ресурс дублював більшість рубрик та новин, які публікує Державна прикордонна служба України, проте міг використовуватися для поширення дезінформації чи іншого деструктивного впливу.

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Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен.

Дослівно ДПСУ: "Завдяки вжитим заходам вдалося забезпечити блокування ресурсу, що копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.

Закликаємо громадян критично споживати інформацію та розвивати медіаграмотність. Наголошуємо, що офіційний сайт Держприкордонслужби знаходиться за адресою: https://dpsu.gov.ua, а усі сайти органів державної влади України знаходяться в домені GOV.UA".

Прикордонна службакібербезпека
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