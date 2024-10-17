У мережі виявили російський клон офіційного сайту українських прикордонників
Фахівці кібербезпеки виявили в мережі Інтернет сайт, який копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Зазначається, що цей ресурс дублював більшість рубрик та новин, які публікує Державна прикордонна служба України, проте міг використовуватися для поширення дезінформації чи іншого деструктивного впливу.
Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен.
Дослівно ДПСУ: "Завдяки вжитим заходам вдалося забезпечити блокування ресурсу, що копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.
Закликаємо громадян критично споживати інформацію та розвивати медіаграмотність. Наголошуємо, що офіційний сайт Держприкордонслужби знаходиться за адресою: https://dpsu.gov.ua, а усі сайти органів державної влади України знаходяться в домені GOV.UA".