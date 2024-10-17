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В сети обнаружен российский клон официального сайта украинских пограничников

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 октября 2024, 15:16
В сети обнаружен российский клон официального сайта украинских пограничников
иллюстрация ГПСУ

Специалисты кибербезопасности обнаружили в сети Интернет сайт, который копировал оболочку и структуру официального сайта Государственной пограничной службы Украины.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что этот ресурс дублировал большинство рубрик и новостей, которые публикует Государственная пограничная служба Украины, однако мог использоваться для распространения дезинформации или иного деструктивного воздействия.

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Кибербезопасность Госпогранслужбы установила, что доменное имя фейкового сайта было зарегистрировано российским регистратором доменных имен.

Дословно ГПСУ: "Благодаря принятым мерам удалось обеспечить блокировку ресурса, который копировал официальный сайт пограничного ведомства Украины.

Призываем граждан критически потреблять информацию и развивать медиаграмотность. Подчеркиваем, что официальный сайт Госпогранслужбы находится по адресу: https://dpsu.gov.ua, а все сайты органов государственной власти Украины находятся в домене GOV.UA".

Пограничная службакибербезопасность
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