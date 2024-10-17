В сети обнаружен российский клон официального сайта украинских пограничников
Специалисты кибербезопасности обнаружили в сети Интернет сайт, который копировал оболочку и структуру официального сайта Государственной пограничной службы Украины.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Отмечается, что этот ресурс дублировал большинство рубрик и новостей, которые публикует Государственная пограничная служба Украины, однако мог использоваться для распространения дезинформации или иного деструктивного воздействия.
Кибербезопасность Госпогранслужбы установила, что доменное имя фейкового сайта было зарегистрировано российским регистратором доменных имен.
Дословно ГПСУ: "Благодаря принятым мерам удалось обеспечить блокировку ресурса, который копировал официальный сайт пограничного ведомства Украины.
Призываем граждан критически потреблять информацию и развивать медиаграмотность. Подчеркиваем, что официальный сайт Госпогранслужбы находится по адресу: https://dpsu.gov.ua, а все сайты органов государственной власти Украины находятся в домене GOV.UA".