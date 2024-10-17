СБУ: Викрили агентів РФ, які намагалися розвідати маршрути поставок зброї на фронт

На Донеччині викрили агентів ФСБ РФ, які завдавали шкоди боєготовності Сил оборони та наводили удари на українську ППО.

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів.

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За інструкцією ФСБ вони обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт".

Деталі: За даними слідства, у березні 2022 року на вказівку співробітника ФСБ РФ було створено чат у месенджері Telegram для проведення підривної діяльності проти України. До вказаної спільноти на прохання своєї сестри, котра проживає у тимчасово окупованій АР Крим, долучилась мешканка селища Малотаранівка Краматорської міської громади. Вона добровільно погодилась передавати інформацію воєнного характеру.

Задля завдання шкоди боєготовності Сил оборони України згодом до ворожого чату доєднався масажист з міста Одеса та громадянка держави-агресора з села Лиманка, що на Одещині.

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Завербовані учасники агентурної мережі повідомляли куратору дані про ремонт техніки, переміщення, дислокацію ЗСУ й артилерійського озброєння і розташування засобів ППО у населених пунктах Донецької та Одеської областей, кажуть у прокуратурі.

Крім того, чоловік надсилав графічні зображення карт місцевості із відбудовою воєнних об’єктів, а також інформацію щодо прольоту авіації.

Двом жителям селища Малотаранівка та міста Одеса повідомлено про підозру у державній зраді, а громадянці РФ - несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.