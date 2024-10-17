СБУ: Разоблачены агенты РФ, которые пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт

В Донецкой области разоблачили агентов ФСБ РФ, которые наносили ущерб боеготовности Сил обороны и наводили удары на украинскую ПВО.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Дословно СБУ: "По результатам спецоперации в Донецкой области и в Одессе задержаны три российских агента.

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По инструкции ФСБ они обходили свои города, где скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, задействованные в переправке тяжелого вооружения и боеприпасов на фронт".

Детали: По данным следствия, в марте 2022 года по указанию сотрудника ФСБ РФ был создан чат в мессенджере Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины. К указанному сообществу по просьбе своей сестры, которая проживает во временно оккупированной АР Крым, присоединилась жительница поселка Малотарановка Краматорской городской общины. Она добровольно согласилась передавать информацию военного характера.

Для нанесения вреда боеготовности Сил обороны Украины впоследствии к вражескому чату присоединился массажист из города Одесса и гражданка государства-агрессора из села Лиманка, что в Одесской области.

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Завербованные участники агентурной сети сообщали куратору данные о ремонте техники, перемещении, дислокации ВСУ и артиллерийского вооружения и расположении средств ПВО в населенных пунктах Донецкой и Одесской областей, говорят в прокуратуре.

Кроме того, мужчина присылал графические изображения карт местности с восстановлением военных объектов, а также информацию о пролете авиации.

Двум жителям поселка Малотарановка и города Одесса сообщено о подозрении в государственной измене, а гражданке РФ - в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.