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Під санкції США вперше потрапили китайські компанії, що роблять зброю для Росії

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 17 жовтня 2024, 18:43
Під санкції США вперше потрапили китайські компанії, що роблять зброю для Росії
фото: Getty Images

Американський Мінфін 17 жовтня оголосив про запровадження санкцій проти трьох юридичних та однієї фізичної особи з Китаю, які причетні до виробництва ударних далекобійних дронів "Гарпія" для армії РФ.

Джерело: про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, пише "Європейська правда"

Деталі: Дрон "Гарпія", про який публічно вперше повідомило агентство Reuters у вересні, виробляється на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними компаніями. У його проєктуванні також брали участь фахівці з Китаю.

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Під нові обмеження США потрапило зокрема китайські підприємства Xiamen Limbach Aircraft Engine, яке виробляє двигуни L550E для "Гарпій", і Redlepus Vector Industry Shenzhen, що є посередником у постачанні дронів до Росії.

"Це перші санкції США, запроваджені проти підприємств Китаю, які безпосередньо розробляють і виробляють цілі системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами", – підкреслюється в повідомленні Мінфіну США.

Раніше Сполучені Штати запроваджували санкції проти підприємств у КНР, які надають критично важливі ресурси для російської військово-промислової бази.

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З російського боку в американський чорний список додали росіянина Артема Ямщикова та його компанію ТД "Вектор", яка бере участь у закупівлях від імені підсанкційного російського підприємства – Іжевського електромеханічного заводу "Купол", дочірньої компанії концерну "Алмаз-Антей".

США неодноразово застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості та запровадили сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей Москви використовувати певні технології у військових цілях.

У вересні заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

КитайСШАсанкціїРосія
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