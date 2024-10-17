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Под санкции США впервые попали китайские компании, производящие оружие для России

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 17 октября 2024, 18:43
Под санкции США впервые попали китайские компании, производящие оружие для России
фото: Getty Images

Американский Минфин 17 октября объявил о введении санкций против трех юридических и одного физического лица в Китае, причастных к производству ударных дальнобойных дронов "Гарпия" для армии РФ.

Источник: об этом говорится в сообщении американского Минфина, пишет "Европейская правда"

Детали: Дрон "Гарпия", о котором публично впервые сообщило агентство Reuters в сентябре, производится на китайских заводах в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями. В его проектировании также участвовали специалисты из Китая.

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Под новые ограничения США попали в том числе китайские предприятия Xiamen Limbach Aircraft Engine, которое производит двигатели L550E для "Гарпий", и Redlepus Vector Industry Shenzhen, являющееся посредником в поставках дронов в Россию.

"Это первые санкции США, введенные против предприятий Китая, которые непосредственно разрабатывают и производят целые системы вооружений в партнерстве с российскими фирмами", – подчеркивается в сообщении Минфина США.

Ранее Соединенные Штаты вводили санкции против предприятий в КНР, которые предоставляют критически важные ресурсы для российской военно-промышленной базы.

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С российской стороны в американский черный список добавили россиянина Артема Ямщикова и его компанию ТД "Вектор", которая участвует в закупках от имени подсанкционного российского предприятия – Ижевского электромеханического завода "Купол", дочерней компании концерна "Алмаз-Антей".

США неоднократно предостерегали Китай от поддержки российской оборонной промышленности и ввели сотни санкций, направленных на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях.

В сентябре заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

КитайСШАсанкцииРосcия
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