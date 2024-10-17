Російські війська атакують Україну ударними дронами

Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:24 військові повідомили про ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

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О 21:08 стало відомо про БпЛА:

в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний;

в північній частині Сумської області, курс західний;

в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

О 21:28 Повітряні сили повідомили про:

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БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину;

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;

БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.

О 22:13 стало відомо про:

БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.

БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.

БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.

БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

О 22:24 повідомили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.

О 22:33 тривогу оголосили в Києві.

О 23:29 попередили про: