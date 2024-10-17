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Російські війська атакують Україну ударними дронами

Тетяна ОлійникЧетвер, 17 жовтня 2024, 23:32
Російські війська атакують Україну ударними дронами
Мобільна група ППО. фото - 108 окрема бригада сил тро

Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:24 військові повідомили про ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

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О 21:08 стало відомо про БпЛА:

  • в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний;
  • в північній частині Сумської області, курс західний;
  • в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

О 21:28 Повітряні сили повідомили про: 

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  • БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину;
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.

О 22:13 стало відомо про:

  • БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
  • БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

О 22:24 повідомили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.

О 22:33 тривогу оголосили в Києві.

О 23:29 попередили про:

  • БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс південний.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний
  • БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на Рівненщині, курс західний.

повітряна тривогаШахед
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