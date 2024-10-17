Російські війська атакують Україну ударними дронами
Четвер, 17 жовтня 2024, 23:32
Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 20:24 військові повідомили про ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
Реклама:
О 21:08 стало відомо про БпЛА:
- в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний;
- в північній частині Сумської області, курс західний;
- в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.
О 21:28 Повітряні сили повідомили про:
РЕКЛАМА:
- БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину;
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.
О 22:13 стало відомо про:
- БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
- БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.
- БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.
О 22:24 повідомили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.
О 22:33 тривогу оголосили в Києві.
О 23:29 попередили про:
- БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.
- БпЛА на Полтавщині, курс південний.
- БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Рівненщині, курс західний.