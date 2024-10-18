Росіяни атакують Україну ударними дронами

Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:24 військові повідомили про ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

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О 21:08 стало відомо про БпЛА:

в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний;

в північній частині Сумської області, курс західний;

в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

О 21:28 Повітряні сили повідомили про:

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БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину;

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;

БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.

О 22:13 стало відомо про:

БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.

БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.

БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.

БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

О 22:24 повідомили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.

О 22:33 тривогу оголосили в Києві.

О 23:29 попередили про:

БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.

БпЛА на Полтавщині, курс південний.

БпЛА на Чернігівщині, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний

БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.

БпЛА на Рівненщині, курс західний.

Станом на 00:30:

БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.

БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.

БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.

БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.

БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.

БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.

БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.

О 1:00 Повітряні сили додали, що БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, а БпЛА з Херсонської області - курсом на Миколаївську область.

Станом на 01:52:

БпЛА в східній частині Рівненщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Київщини, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в західній та північній частині Полтавщини, курс південний.

БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.

БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА західніше Одеси, курс північний.

Станом на 03:07:

БпЛА в північній та центральній частинах Рівненщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний.

БпЛА в східній частині Житомирської області, курс західний.

БпЛА в західній частині Черкаської області, курс західний.

БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Полтавської області, курс західний.

БпЛА над Кременчуком, курс східний.

Станом на 04:18:

БпЛА на сході та півдні Чернігівської області, курс південно-західний.

БпЛА на заході Полтавської області, курс західний.

Декілька БпЛА в східній та центральній частинах Черкаської області, курс західний.

Станом на 05:37: