Росіяни атакують Україну ударними дронами
Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 20:24 військові повідомили про ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
О 21:08 стало відомо про БпЛА:
- в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний;
- в північній частині Сумської області, курс західний;
- в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
О 21:26 повітряну тривогу оголосили на Київщині.
О 21:28 Повітряні сили повідомили про:
- БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину;
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.
О 22:13 стало відомо про:
- БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
- БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.
- БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.
О 22:24 повідомили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.
О 22:33 тривогу оголосили в Києві.
О 23:29 попередили про:
- БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.
- БпЛА на Полтавщині, курс південний.
- БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Рівненщині, курс західний.
Станом на 00:30:
- БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.
- БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.
- БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.
- БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.
- БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.
- БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.
- БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.
О 1:00 Повітряні сили додали, що БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, а БпЛА з Херсонської області - курсом на Миколаївську область.
Станом на 01:52:
- БпЛА в східній частині Рівненщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Київщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та північній частині Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.
- БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА західніше Одеси, курс північний.
Станом на 03:07:
- БпЛА в північній та центральній частинах Рівненщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний.
- БпЛА в східній частині Житомирської області, курс західний.
- БпЛА в західній частині Черкаської області, курс західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Полтавської області, курс західний.
- БпЛА над Кременчуком, курс східний.
Станом на 04:18:
- БпЛА на сході та півдні Чернігівської області, курс південно-західний.
- БпЛА на заході Полтавської області, курс західний.
- Декілька БпЛА в східній та центральній частинах Черкаської області, курс західний.
Станом на 05:37:
- БпЛА в центральній, північній та західній частинах Черкаської області, курс західний.
- БпЛА в східній частині Вінницької області, курс західний.
- БпЛА в північній частині Київської області, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний.