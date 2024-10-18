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Россияне атакуют Украину ударными дронами

Татьяна Олейник, Катерина ТищенкоПятница, 18 октября 2024, 05:47
Россияне атакуют Украину ударными дронами
Мобильная группа ПВО. фото - 108 отдельная бригада сил тро

Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:24 военные сообщили об ударных БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины.

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В 21:08 стало известно о БПЛА:

  • в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный;
  • в северной части Сумской области, курс западный;
  • в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

В 21:26 воздушную тревогу объявили на Киевщине.

В 21:28 Воздушные силы сообщили о:

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  • БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину;
  • БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину;
  • БпЛА с Полтавщины, курсом на юг.

В 22:13 стало известно о:

  • БпЛА с Сумщины, курсом на юг и запад.
  • БпЛА в южной и восточной частях Черниговщины, курсом на запад.
  • БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.
  • БпЛА в восточной части Житомирщины, курсом на запад.
  • БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс западный.

В 22:24 сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.

В 22:33 тревогу объявили в Киеве.

В 23:29 предупредили о:

  • БпЛА в северной и южной части Сумщины, курс западный и южный.
  • БпЛА на Полтавщине, курс южный.
  • БпЛА на Черниговщине, курс западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Киевщины, курс западный
  • БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Житомирщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на Ровенщине, курс западный.

По состоянию на 00:30:

  • БпЛА на границе Ровенской и Волынской областей, курс западный.
    БпЛА на севере Хмельницкой области, курс западный.
    БпЛА на западе и востоке Житомирской области, курс западный.
    БпЛА на севере Винницкой области, курс западный.
    БпЛА на севере и юге Киевской области, курс западный.
    БпЛА на юге, центре и востоке Черниговской области, курс западный.
    БпЛА на юге и западе Сумской области, курс западный/юго-западный.
    БпЛА в северной, центральной и западных частях Полтавской области, курс западный, юго-западный.
    БпЛА на юге Кировоградской области, курс юго-западный.

В 1:00 Воздушные силы добавили, что БпЛА из акватории Черного моря движутся в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, а БпЛА из Херсонской области - курсом на Николаевскую область.

По состоянию на 01:52:

  • БпЛА в восточной части Ровенской области, курс западный.
  • БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в южной части Киевщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в южной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной части Черкасской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной и северной части Полтавщины, курс южный.
  • БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс северный.
  • БпЛА в северной и восточной частях Николаевщины, курс северо-западный.
  • БпЛА западнее Одессы, курс северный.

По состоянию на 03:07:

  • БпЛА в северной и центральной частях Ровенской области, курс западный.
  • БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Житомирской области, курс западный.
  • БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Полтавской области, курс западный.
  • БпЛА над Кременчугом, курс восточный.

По состоянию на 04:18:

  • БпЛА на востоке и юге Черниговской области, курс юго-западный.
  • БпЛА на западе Полтавской области, курс западный.
  • Несколько БпЛА в восточной и центральной частях Черкасской области, курс западный.

По состоянию на 05:37:

  • БПЛА в центральной, северной и западной частях Черкасской области, курс западный.
  • БПЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.
  • БПЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БПЛА в центральной части Черниговской области, курс западный.

воздушная тревогаШахед
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