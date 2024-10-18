Россияне атакуют Украину ударными дронами
Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 20:24 военные сообщили об ударных БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины.
В 21:08 стало известно о БПЛА:
- в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный;
- в северной части Сумской области, курс западный;
- в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
В 21:26 воздушную тревогу объявили на Киевщине.
В 21:28 Воздушные силы сообщили о:
- БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину;
- БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину;
- БпЛА с Полтавщины, курсом на юг.
В 22:13 стало известно о:
- БпЛА с Сумщины, курсом на юг и запад.
- БпЛА в южной и восточной частях Черниговщины, курсом на запад.
- БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.
- БпЛА в восточной части Житомирщины, курсом на запад.
- БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс западный.
В 22:24 сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.
В 22:33 тревогу объявили в Киеве.
В 23:29 предупредили о:
- БпЛА в северной и южной части Сумщины, курс западный и южный.
- БпЛА на Полтавщине, курс южный.
- БпЛА на Черниговщине, курс западный.
- БпЛА в северной и южной частях Киевщины, курс западный
- БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БпЛА в западной части Житомирщины, курс юго-западный.
- БпЛА на Ровенщине, курс западный.
По состоянию на 00:30:
- БпЛА на границе Ровенской и Волынской областей, курс западный.
БпЛА на севере Хмельницкой области, курс западный.
БпЛА на западе и востоке Житомирской области, курс западный.
БпЛА на севере Винницкой области, курс западный.
БпЛА на севере и юге Киевской области, курс западный.
БпЛА на юге, центре и востоке Черниговской области, курс западный.
БпЛА на юге и западе Сумской области, курс западный/юго-западный.
БпЛА в северной, центральной и западных частях Полтавской области, курс западный, юго-западный.
БпЛА на юге Кировоградской области, курс юго-западный.
В 1:00 Воздушные силы добавили, что БпЛА из акватории Черного моря движутся в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, а БпЛА из Херсонской области - курсом на Николаевскую область.
По состоянию на 01:52:
- БпЛА в восточной части Ровенской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
- БпЛА в южной части Киевщины, курс юго-западный.
- БпЛА в южной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА в северной и южной частях Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной части Черкасской области, курс юго-западный.
- БпЛА в западной и северной части Полтавщины, курс южный.
- БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс северный.
- БпЛА в северной и восточной частях Николаевщины, курс северо-западный.
- БпЛА западнее Одессы, курс северный.
По состоянию на 03:07:
- БпЛА в северной и центральной частях Ровенской области, курс западный.
- БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.
- БпЛА в восточной части Житомирской области, курс западный.
- БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
- БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
- БпЛА в северной и южной частях Полтавской области, курс западный.
- БпЛА над Кременчугом, курс восточный.
По состоянию на 04:18:
- БпЛА на востоке и юге Черниговской области, курс юго-западный.
- БпЛА на западе Полтавской области, курс западный.
- Несколько БпЛА в восточной и центральной частях Черкасской области, курс западный.
По состоянию на 05:37:
- БПЛА в центральной, северной и западной частях Черкасской области, курс западный.
- БПЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.
- БПЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БПЛА в центральной части Черниговской области, курс западный.