Россияне атакуют Украину ударными дронами

Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:24 военные сообщили об ударных БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины.

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В 21:08 стало известно о БПЛА:

в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный;

в северной части Сумской области, курс западный;

в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

В 21:26 воздушную тревогу объявили на Киевщине.

В 21:28 Воздушные силы сообщили о:

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БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину;

БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину;

БпЛА с Полтавщины, курсом на юг.

В 22:13 стало известно о:

БпЛА с Сумщины, курсом на юг и запад.

БпЛА в южной и восточной частях Черниговщины, курсом на запад.

БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.

БпЛА в восточной части Житомирщины, курсом на запад.

БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.

БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс западный.

В 22:24 сообщили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления.

В 22:33 тревогу объявили в Киеве.

В 23:29 предупредили о:

БпЛА в северной и южной части Сумщины, курс западный и южный.

БпЛА на Полтавщине, курс южный.

БпЛА на Черниговщине, курс западный.

БпЛА в северной и южной частях Киевщины, курс западный

БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.

БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.

БпЛА в западной части Житомирщины, курс юго-западный.

БпЛА на Ровенщине, курс западный.

По состоянию на 00:30:

БпЛА на границе Ровенской и Волынской областей, курс западный.

БпЛА на севере Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА на западе и востоке Житомирской области, курс западный.

БпЛА на севере Винницкой области, курс западный.

БпЛА на севере и юге Киевской области, курс западный.

БпЛА на юге, центре и востоке Черниговской области, курс западный.

БпЛА на юге и западе Сумской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА в северной, центральной и западных частях Полтавской области, курс западный, юго-западный.

БпЛА на юге Кировоградской области, курс юго-западный.

В 1:00 Воздушные силы добавили, что БпЛА из акватории Черного моря движутся в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, а БпЛА из Херсонской области - курсом на Николаевскую область.

По состоянию на 01:52:

БпЛА в восточной части Ровенской области, курс западный.

БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.

БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в южной части Киевщины, курс юго-западный.

БпЛА в южной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной и южной частях Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в центральной части Черкасской области, курс юго-западный.

БпЛА в западной и северной части Полтавщины, курс южный.

БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс северный.

БпЛА в северной и восточной частях Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА западнее Одессы, курс северный.

По состоянию на 03:07:

БпЛА в северной и центральной частях Ровенской области, курс западный.

БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА в восточной части Житомирской области, курс западный.

БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.

БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА в северной и южной частях Полтавской области, курс западный.

БпЛА над Кременчугом, курс восточный.

По состоянию на 04:18:

БпЛА на востоке и юге Черниговской области, курс юго-западный.

БпЛА на западе Полтавской области, курс западный.

Несколько БпЛА в восточной и центральной частях Черкасской области, курс западный.

По состоянию на 05:37: