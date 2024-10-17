Росіяни 24 рази вдарили по території Курської області – Генштаб

Російські війська 17 жовтня 191 раз атакували на лінії фронту, на Покровському та Курахівському напрямках – найінтенсивніше.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 17 жовтня

Дослівно: "З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191, противник завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки.

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На Краматорському напрямку було це вісім бойових зіткнень.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. В районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На Времівському напрямку відбулося десять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбили оборонці протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога і надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 24 авіаційних удари із застосуванням 37 КАБ.