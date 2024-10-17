Россияне 24 раза ударили по территории Курской области – Генштаб

Российские войска 17 октября 191 раз атаковали на линии фронта, на Покровском и Кураховском направлениях - наиболее интенсивно.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 17 октября

Дословно: "С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 191, противник нанес 47 авиационных ударов с применением 83 КАБов, более 650 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3250 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками.

На Купянском направлении противник 16 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды.

21 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлениях Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

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На Краматорском направлении было это восемь боевых столкновений.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В районах Торецка, Нелиповки и Щербановки оккупанты получили жесткий отпор от наших защитников.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 45 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Антоновки, Константиновки, Звездного, Острого, Георгиевки, Катериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отбили 36 атак противника, девять атак продолжаются до сих пор. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

На Времовском направлении произошло десять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Угледара и Левадного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага и в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 24 авиационных ударах с применением 37 КАБ.