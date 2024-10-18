Єврорада закликала прискорити військову допомогу Україні: РФ не повинна перемогти

Лідери держав-членів Євросоюзу закликали до посилення і прискорення військової підтримки України, зокрема щодо систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет.

Джерело: висновки за підсумками засідання Європейської Ради

Дослівно: "Європейська Рада розглянула роботу з надання військової підтримки Україні. Вона закликає Раду швидко завершити роботу над заходами допомоги Європейського фонду миру, які ще більше стимулюватимуть надання військової підтримки Україні.

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Європейська Рада закликає до швидкого посилення військової підтримки та прискорення її надання, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет, які є нагально необхідними для захисту населення України та критично важливої енергетичної інфраструктури, а також підкреслює важливість збільшення підтримки оборонної промисловості України...

[Європейська Рада] також підтверджує непохитну відданість Європейського Союзу надавати подальшу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Росія не повинна перемогти".

Деталі: Водночас у тексті окремим пунктом підкреслюється, що "військова підтримка надаватиметься з повною повагою до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів".

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"Європейська Рада також підкреслює, що жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без України", - йдеться у висновках.

Там підкреслюється, що російські активи мають залишатися заблокованими доти, "доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною".

У висновках зазначається, що ЄС залишається готовим до подальшого обмеження здатності Росії вести війну, в тому числі за допомогою подальших санкцій, а також "залишається відданим підтримці осіб, переміщених внаслідок цієї війни, як в Україні, так і в Європейському Союзі, в тому числі шляхом надання адекватної та гнучкої фінансової допомоги державам-членам, які несуть найбільший тягар витрат на медицину, освіту та проживання біженців".

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський після участі у саміті ЄС у четвер розповів, що на саміті 18 лідерів коментували План перемоги і більшість висловлювалися на його підтримку.