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Засідання Євроради стало перемогою для Польщі в питанні мігрантів – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 05:36
Засідання Євроради стало перемогою для Польщі в питанні мігрантів – ЗМІ
Дональд Туск, фото NurPhoto via Getty Images

Лідери держав-членів ЄС висловили солідарність із Польщею в питанні протидії нелегальним мігрантам, після чого прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що домігся свого.

Джерело: висновки за підсумками засідання Європейської Ради, Politico

Деталі: Після намірів Польщі призупинити надання притулку мігрантам, які прямують до країни через кордон з Білоруссю, лідери Євросоюзу підтримали Польщу, зазначивши, що "виняткові ситуації вимагають відповідних заходів".

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Дослівно висновки Євроради: "Не можна дозволити Росії та Білорусі, або будь-якій іншій країні, зловживати нашими цінностями, в тому числі правом на притулок, і підривати наші демократії.

Європейська Рада висловлює свою солідарність з Польщею та державами-членами, які стикаються з цими викликами. Виняткові ситуації вимагають відповідних заходів… Крім того, слід розглянути нові шляхи запобігання та протидії нелегальній міграції відповідно до права ЄС та міжнародного права".

Деталі: Як пише Politico, ця заява стала перемогою прем'єра Польщі Дональда Туска. Туск хотів, щоб ЄС підтримав ідею про те, що країна може посилатися на міркування безпеки як на виправдання для призупинення права на притулок – і він цього домігся, пише видання.

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"Я щойно повернувся із зустрічі з усіма найважливішими лідерами, і я досяг того, чого хотів досягти", – сказав Туск журналістам.

За словами неназваного дипломата ЄС, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен високо оцінила дискусію між лідерами як "нарешті більш реалістичну і чесну, коли йдеться про мігрантів і шукачів притулку".

Цей дипломат і ще один дипломат ЄС заявили, що тепер вони очікують, що Європейська комісія працюватиме над законодавством, яке полегшить депортацію з блоку, створить правову базу для створення центрів для обліку мігрантів за його межами і прямо дозволить країнам посилатися на міркування безпеки для закриття своїх зовнішніх кордонів.

В остаточних висновках не було жодної згадки про Пакт ЄС про міграцію та притулок, який був доопрацьований на початку цього року, але зазнав критики з боку низки країн, включаючи Польщу.

"Це була ще одна перемога Туска, який виступав проти включення будь-якої згадки", – зазначає Politico.

ПольщаЄСміграціяБілорусь
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