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Заседание Евросовета стало победой для Польши в вопросе мигрантов – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 18 октября 2024, 05:36
Заседание Евросовета стало победой для Польши в вопросе мигрантов – СМИ
Дональд Туск, фото NurPhoto via Getty Images

Лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей по вопросу противодействия нелегальным мигрантам, после чего премьер Польши Дональд Туск заявил, что добился своего.

Источник: выводы по итогам заседания Европейского Совета, Politico

Детали: После намерений Польши приостановить предоставление убежища мигрантам, следующим в страну через границу с Беларусью, лидеры Евросоюза поддержали Польшу, отметив, что "исключительные ситуации требуют соответствующих мер".

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Дословно выводы Евросовета: "Нельзя позволить России и Беларуси или любой другой стране злоупотреблять нашими ценностями, в том числе правом на убежище, и подрывать наши демократии.

Европейский Совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер… Кроме того, следует рассмотреть новые пути предотвращения и противодействия нелегальной миграции в соответствии с правами ЕС и международным правом".

Детали: Как пишет Politico, это заявление стало победой премьера Польши Дональда Туска. Туск хотел, чтобы ЕС поддержал идею о том, что страна может ссылаться на соображения безопасности как оправдание для приостановления права на убежище – и он этого добился, пишет издание.

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"Я только что вернулся со встречи со всеми важнейшими лидерами, и я достиг того, чего хотел достичь", - сказал Туск журналистам.

По словам неназванного дипломата ЕС, премьер Дании Мэтте Фредериксен высоко оценила дискуссию между лидерами как "наконец-то более реалистичную и честную, когда речь идет о мигрантах и ​​искателях убежища".

Этот дипломат и еще один дипломат ЕС заявили, что теперь они ожидают, что Европейская комиссия будет работать над законодательством, которое облегчит депортацию из блока, создаст правовую базу для создания центров для учета мигрантов за его пределами и позволит странам ссылаться на соображения безопасности для закрытия своих внешних границ.

В окончательных выводах не было ни одного упоминания о Пакте ЕС о миграции и убежище, который был доработан в начале этого года, но подвергся критике со стороны ряда стран, включая Польшу.

"Это была еще одна победа Туска, выступавшего против включения любого упоминания", – отмечает Politico.

ПольшаЕСмиграцияБеларусь
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