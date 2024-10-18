Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

На саміті у Брюсселі лідери країн Європейського Союзу офіційно оголосили про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на підсумковий документ засідання Євроради

Деталі: Як зазначається у документі, Єврорада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на його європейському шляху.

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"Водночас, вона знову висловлює своє серйозне занепокоєння щодо курсу дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких заснований ЄС", – акцентується у документі.

Єврорада нагадала, що такий курс дій ставить під загрозу європейський шлях Грузії та де-факто зупиняє процес вступу до ЄС.

"Вона закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. Європейська Рада продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", – зазначається у підсумку.

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Також у ЄС очікують, що майбутні парламентські вибори будуть вільними та чесними та з безперешкодним доступом для міжнародних та національних спостерігачів за виборами.

Європейська Рада також підкреслила відданість принципу територіальної цілісності та суверенітету Грузії у її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо:

В останні місяці "Грузинська мрія" ухвалила низку кроків, які викликали гостру критику Заходу – від ухвалення закону про "іноагентів" до заборони "пропаганди ЛГБТ".

На цьому тлі Євросоюз заморозив відносини з Тбілісі, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Європейського Союзу.

Вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня. Вони зіштовхнули керівну партію з розколотою прозахідною опозицією. За виборчим процесом пильно стежать міжнародні партнери країни.

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