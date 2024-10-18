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Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 07:55
Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз
Иллюстративное фото: Getty Images

На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского Союза официально объявили о фактической остановке процесса вступления Грузии в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итоговый документ заседания Евросовета

Детали: Как отмечается в документе, Евросовет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на его европейском пути.

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"В то же время, он вновь выражает свою серьезную обеспокоенность относительно курса действий грузинского правительства, который противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС", – акцентируется в документе.

Евросовет напомнил, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС.

"Он призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. Европейский Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией", – отмечается в итоге.

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Также в ЕС ожидают, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и честными и с беспрепятственным доступом для международных и национальных наблюдателей за выборами.

Европейский Совет также подчеркнул приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах.

Напомним:

  • В последние месяцы "Грузинская мечта" приняла ряд шагов, которые вызвали острую критику Запада – от принятия закона об "иноагентах" до запрета "пропаганды ЛГБТ".
  • На этом фоне Евросоюз заморозил отношения с Тбилиси, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза.
  • Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.

Читайте также: Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям.

ГрузияЕС
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