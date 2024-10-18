За даними агенства Reuters, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс вносить зміни у передвиборчу стратегію, щоб здобути більшу підтримку серед чоловіків та республіканців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як зазначило агентство, Гарріс посилює нападки на свого опонента від республіканців Дональда Трампа й це відбувається на тлі того, що останні опитування показують, що Трамп досягає значних успіхів.

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Згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборчими опитуваннями, на які посилаються співрозмовники-демократи, Гарріс статистично перебуває на рівних з Трампом у ключових штатах.

Журналісти зазначили, що це момент розчарування для бурхливої кампанії, яка розпочалася з величезним стрибком ентузіазму та внесків коштів, коли Гарріс замінила чинного президента США Джо Байдена в липні, провела потужний з’їзд Демократичної партії та була визнана переможницею своїх єдиних дебатів із Трампом.

Радник демократів зауважив, що після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитись на національній сцені, Гарріс повертається до своєї "прокурорської позиції".

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Таким чином вона сподівається продемонструвати силу виборцям, яких може привабити імідж сильного лідера Трампа.

Як акцентувало агентство, під час вечірнього мітингу 14 жовтня в Ері (штат Пенсильванія) вона зробила рідкісний крок, показавши фрагменти висловлювань Трампа про "ворога всередині" США, щоб утвердити свій аргумент про те, що він становить небезпеку для країни.

Останніми днями троє донорів Трампа розповіли Reuters, що вони відчувають дедалі більшу впевненість щодо шансів республіканця, зазначивши зміщення уваги американців на міграції та успіх останніх мітингів Трампа.

Внутрішні опитування передвиборчої кампанії Гарріс показують, що вона в межах похибки в кожному із семи ключових штатів, повідомили два співрозмовники.

А один зі співрозмовників додав, що показники практично рівні в Пенсильванії, значно підвищились у Вісконсині та знизилися в Мічигані.

Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де Трамп раніше мав виключну перевагу.

Водночас нещодавнє опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень показало, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс за кількістю виборців, які голосують достроково в так званих ключових штатах.