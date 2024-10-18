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Харрис меняет стратегию кампании из-за усиления поддержки Трампа – СМИ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 10:08
Харрис меняет стратегию кампании из-за усиления поддержки Трампа – СМИ
Трамп и Харрис. Иллюстративное фото: Getty Images

По данным агентства Reuters, кандидат от Демократической партии Камала Харрис вносит изменения в предвыборную стратегию, чтобы получить большую поддержку среди мужчин и республиканцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как отметило агентство, Харрис усиливает нападки на своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа и это происходит на фоне того, что последние опросы показывают, что Трамп достигает значительных успехов.

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Согласно опросам общественного мнения и внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются собеседники-демократы, Харрис статистически находится на равных с Трампом в ключевых штатах.

Журналисты отметили, что это момент разочарования для бурной кампании, которая началась с огромным скачком энтузиазма и взносов средств, когда Харрис заменила действующего президента США Джо Байдена в июле, провела мощный съезд Демократической партии и была признана победительницей своих единственных дебатов с Трампом.

Советник демократов отметил, что после нескольких недель сосредоточения на политике и попыток самоутвердиться на национальной сцене, Харрис возвращается к своей "прокурорской позиции".

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Таким образом она надеется продемонстрировать силу избирателям, которых может привлечь имидж сильного лидера Трампа.

Как акцентировало агентство, во время вечернего митинга 14 октября в Эри (штат Пенсильвания) она сделала редкий шаг, показав фрагменты высказываний Трампа о "враге внутри" США, чтобы утвердить свой аргумент о том, что он представляет опасность для страны.

В последние дни трое доноров Трампа рассказали Reuters, что они чувствуют все большую уверенность относительно шансов республиканца, отметив смещение внимания американцев на миграции и успех последних митингов Трампа.

Внутренние опросы предвыборной кампании Харрис показывают, что она в пределах погрешности в каждом из семи ключевых штатов, сообщили два собеседника.

А один из собеседников добавил, что показатели практически равны в Пенсильвании, значительно повысились в Висконсине и снизились в Мичигане.

Последние опросы показали, что Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где Трамп ранее имел исключительное преимущество.

В то же время недавний опрос Гарвардского центра американских политических исследований показал, что Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис по количеству избирателей, голосующих досрочно в так называемых ключевых штатах.

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