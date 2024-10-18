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Зеленський: Західні чиновники бояться відкрито говорити про обмін територій на членство в НАТО

"Українська правда"П'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:28
Зеленський: Західні чиновники бояться відкрито говорити про обмін територій на членство в НАТО
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники уникають відкрито говорити про прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times

Деталі: Зеленський підкреслив, що пропозиції західних чиновників про обмін територій на членство в НАТО не обговорювалися з українським урядом безпосередньо. За словами президента, ці ідеї озвучуються кулуарно, і ніхто з представників Заходу не наважився відверто порушити це питання перед Україною. Він додав, що така позиція шкодить довірі та вимагає прозорого діалогу.

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"Люди ніколи не говорили цього [нам]. Люди бояться сказати [мені]", – сказав він, закликавши цих чиновників "покласти це на стіл, відкрито перед нами. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами".

Зеленський також висловив готовність розглядати мирні пропозиції від інших країн, за умови, що вони будуть реалістичними і не підриватимуть підтримку України. 

"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас", – сказав Зеленський.

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Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський після участі у саміті ЄС у четвер розповів, що на саміті 18 лідерів коментували План перемоги і більшість висловлювалися на його підтримку.

План перемогиЗеленський
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