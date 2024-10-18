Зеленский: Западные чиновники боятся открыто говорить об обмене территорий на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники избегают открыто говорить о принятии Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.

Источник: Зеленский в интервью Financial Times

Детали: Зеленский подчеркнул, что предложения западных чиновников об обмене территорий на членство в НАТО не обсуждались с украинским правительством напрямую. По словам президента, эти идеи озвучиваются кулуарно, и никто из представителей Запада не решился откровенно поднять этот вопрос перед Украиной. Он добавил, что такая позиция вредит доверию и требует прозрачного диалога.

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"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся сказать [мне]", – сказал он, призвав этих чиновников "положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – добавил президент.

Зеленский также выразил готовность рассматривать мирные предложения от других стран, при условии, что они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины.

"Бразилия, у вас есть план? Замечательно. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас", – сказал Зеленский.

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