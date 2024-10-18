Зеленский: Западные чиновники боятся открыто говорить об обмене территорий на членство в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники избегают открыто говорить о принятии Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.
Источник: Зеленский в интервью Financial Times
Детали: Зеленский подчеркнул, что предложения западных чиновников об обмене территорий на членство в НАТО не обсуждались с украинским правительством напрямую. По словам президента, эти идеи озвучиваются кулуарно, и никто из представителей Запада не решился откровенно поднять этот вопрос перед Украиной. Он добавил, что такая позиция вредит доверию и требует прозрачного диалога.
"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся сказать [мне]", – сказал он, призвав этих чиновников "положить это на стол, открыто перед нами. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – добавил президент.
Зеленский также выразил готовность рассматривать мирные предложения от других стран, при условии, что они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины.
"Бразилия, у вас есть план? Замечательно. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разделяйте нас", – сказал Зеленский.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский после участия в саммите ЕС в четверг рассказал, что на саммите 18 лидеров комментировали План победы и большинство высказывались в его поддержку.