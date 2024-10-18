Прогноз на вихідні: без опадів, заморозки, місцями сильні

У суботу 19 жовтня в Україні буде без опадів, тільки в південно-східній частині країни невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.

Реклама:

Вітер очікується північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Уночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки в повітрі 0-5°. У Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. На решті території температура 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті 11-16°.

У Києві в суботу опадів не буде, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Уночі заморозки 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.

РЕКЛАМА:

20 жовтня в Україні без опадів, тільки в Луганській і Донецькій областях, а також у Криму місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На ніч синоптики прогнозують сильні заморозки в повітрі 0-5°. У східній частині країни температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Температура вдень 7-12° тепла, на Закарпатті 11-16°.

У столиців неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.