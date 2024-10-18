Прогноз на вихідні: без опадів, заморозки, місцями сильні

В субботу 19 октября в Украине будет без осадков, только в юго-восточной части страны небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Реклама:

Ветер ожидается северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0-5°. В Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°. На остальной территории температура 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, на Закарпатье 11-16°.

В Киеве в субботу осадков не будет, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 10° тепла.

РЕКЛАМА:

20 октября в Украине без осадков, только в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму местами небольшой дождь.

Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На ночь синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0-5°. В восточной части страны температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°. Температура днем 7-12° тепла, на Закарпатье 11-16°.

В столице воскресенье без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 10° тепла.