Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
Ілюстративне фото: Getty Images

Результати опитування свідчать, що близько 35% українських біженців у країнах Європи хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування мюнхенського інституту ifo

Дослівно: "Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно".

Реклама:

Деталі: 4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.

Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України, зазначили автори дослідження.

"Незабаром після втечі лише 10 відсотків українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі", – повідомляє Інститут ifo.

РЕКЛАМА:

Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. "З часом ця частка стала падати, в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів", – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

  • Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.
  • Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.
  • У Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.

українціЄвропаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Рятувальники оприлюднили відео деблокування загиблих від атаки по Сумах

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Усі новини...
українці
У Польщі затримали українців, які допомагали нелегалам перетинати кордон
Українці протестували у Відні проти входження в уряд Австрії ультраправих
"Ні Спарта, ні Перша світова, ні Руїна. Тут інше". Піхотинець "Історик" про те, як нас (не) змінила війна
Останні новини
21:15
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
21:00
БоксБій легенд: Леннокс Льюїс розглядає можливість реваншу з Майком Тайсоном
20:51
Туреччина зупинила експорт військових товарів до Росії після попередження США – ЗМІ
20:19
Росія через санкції організує перевалку газу з судна на судно в Баренцевому морі
20:06
відео27 років тому "Динамо" розгромило "Барселону" у Києві: як це було
19:31
США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ
19:28
фото"Найдорожчий скарб у Британії": шукачі-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років
19:27
Amazon встановлює надзвичайно низькі ціни для свого магазину-конкурента Temu
19:26
У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
19:10
Фонд держмайна знайшов покупців на ветеринарну клініку та адмінбудівлі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: