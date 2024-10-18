Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

Результати опитування свідчать, що близько 35% українських біженців у країнах Європи хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування мюнхенського інституту ifo

Дослівно: "Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно".

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Деталі: 4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.

Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України, зазначили автори дослідження.

"Незабаром після втечі лише 10 відсотків українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі", – повідомляє Інститут ifo.

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Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. "З часом ця частка стала падати, в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів", – йдеться в дослідженні.

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