Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
Результати опитування свідчать, що близько 35% українських біженців у країнах Європи хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування мюнхенського інституту ifo
Дослівно: "Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно".
Деталі: 4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.
Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України, зазначили автори дослідження.
"Незабаром після втечі лише 10 відсотків українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі", – повідомляє Інститут ifo.
Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. "З часом ця частка стала падати, в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів", – йдеться в дослідженні.
Нагадаємо:
- Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.
- Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.
- У Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.