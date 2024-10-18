Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

Результаты опроса свидетельствуют, что около 35% украинских беженцев в странах Европы планируют возвращаться домой в долгосрочной перспективе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос мюнхенского института ifo

Дословно: "Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно".

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Детали: 4% планируют вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью. Почти 11% уже вернулись в Украину, а еще 25% не определились.

Чем дольше Россия ведет войну в Украине, тем больше беженцев могут представить себе будущее за пределами Украины, отметили авторы исследования.

"Вскоре после бегства только 10% украинцев заявили, что хотят поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе", – сообщает Институт ifo.

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Сразу после бегства почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, как только смогут снова почувствовать себя в безопасности. "Со временем эта доля стала падать, в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней", – говорится в исследовании.

Напомним: