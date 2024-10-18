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Шольц заявив Байдену, що НАТО не слід ставати стороною війни в Україні

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 18 жовтня 2024, 15:08
Шольц заявив Байдену, що НАТО не слід ставати стороною війни в Україні
Шольц на зустрічі з Байденом у Берліні 18 жовтня. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з президентом США Джо Байденом у Берліні наголосив, що НАТО не має стати стороною війни в Україні.

Джерело: заява Шольца, яку передають "Європейська правда" та Handelsblatt

Деталі: Він наголосив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо. 

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"Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", – заявив глава німецького уряду Берліні. 

"Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас", – додав він.

США і Німеччина, за словами Шольца, спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою. 

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"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні", – сказав Шольц.

Обидві держави також працюють разом задля сильного НАТО, що захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу, додав він. 

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Як відомо, лідер Німеччини є одним із тих, хто не підтримує запрошення України до НАТО у найближчій перспективі, та відмовляється передавати Києву далекобійні ракети. Він аргументує це бажанням уникнути ескалації та ширшої війни. 

Шольц стверджує, що передача ракет Taurus Україні зробить Німеччину стороною війни, оскільки, за його словами, націлення ракет нібито неможливо проводити без прямої участі німецьких військових.

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.

ШольцБайденНАТОУкраїна
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