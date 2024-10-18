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Ворог намагається охопити Селидове з флангів: крім штурмів б’є авіацією та артою

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 15:43
Ворог намагається охопити Селидове з флангів: крім штурмів б’є авіацією та артою
скриншот мапи Deep State

Російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.

Джерело: речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Противник продовжує щільні обстріли артилерією як населеного пункту Селидове, так і по флангах. Наші військовослужбовці відмічають, що досить активно та щільно застосовується авіація. В періоди, коли тривають авіаційні удари по окремих районах, по окремих ділянках оборони, за годину — дві години може прилітати до 8-10 КАБів".

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Противник використовує їх (обстріли) для того, щоб руйнувати наші укріплені позиції. Також це удари по околицях Селидового й інших населених пунктів на Покровському та на Курахівському напрямках. Противник намагається як руйнувати саме місто, так і робити певні ділянки непридатними (для оборони), а також виявляти наші позиції на околицях самого міста, щоб завдавати по них ударів".

Деталі: За словами Музичука, велика концентрація сил противника, його намагань просуватися, відбувається саме по флангах з напрямку Маринівки. Також противник намагається активно тиснути по південних флангах самого міста. Що стосується спроб зайти у місто, противник зокрема використовує подекуди штурми. Це стосується східних флангів з напрямку Михайлівки, зазначив офіцер.

Попри потужний тиск окупантів, Сили оборони міцно тримають позиції, додав речник Нацгвардії.

Донецька областьвійнаНацгвардія
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