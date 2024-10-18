Враг пытается охватить Селидово с флангов: кроме штурмов бьет авиацией и артой

Российские оккупанты пытаются сочетать штурмовые действия в направлении окраин Селидово Донецкой области с охватом города с флангов: противник прибегает к артиллерийским обстрелам и авиационным ударам с использованием УАБов.

Источник: спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Противник продолжает плотные обстрелы артиллерией как населенного пункта Селидово, так и по флангам. Наши военнослужащие отмечают, что достаточно активно и плотно применяется авиация. В периоды, когда продолжаются авиационные удары по отдельным районам, по отдельным участкам обороны, за час - два часа может прилетать до 8-10 УАБов.

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Противник использует их (обстрелы) для того, чтобы разрушать наши укрепленные позиции. Также это удары по окрестностям Селидово и других населенных пунктов на Покровском и на Кураховском направлениях. Противник пытается как разрушать сам город, так и делать определенные участки непригодными (для обороны), а также выявлять наши позиции на окраинах самого города, чтобы наносить по ним удары".

Детали: По словам Музычука, большая концентрация сил противника, его попыток продвигаться, происходит именно по флангам по направлению Мариновки. Также противник пытается активно давить по южным флангам самого города. Что касается попыток зайти в город, противник в частности использует иногда штурмы. Это касается восточных флангов по направлению Михайловки, отметил офицер.

Несмотря на мощное давление оккупантов, Силы обороны крепко держат позиции, добавил спикер Нацгвардии.