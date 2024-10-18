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Прем’єр Фінляндії анонсував передачу зимового пакету допомоги Україні

"Українська правда"П'ятниця, 18 жовтня 2024, 15:47
Прем’єр Фінляндії анонсував передачу зимового пакету допомоги Україні
Денис Шмигаль та Петтері Орпо. Фото: Yle

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими.

Джерело: Орпо на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці".

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Деталі: За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.

Передісторія:

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  • У вересні стало відомо, що Конфедерація фінської промисловості розпочала збір пожертв на енергетичне обладнання та техніку для допомоги Україні. 
  • 17 жовтня Норвегія в межах довгострокового плану підтримки України збільшила до 3 млрд норвезьких крон (приблизно 274,2 млн доларів) підтримку енергетичного сектора до зими.

допомога УкраїніФінляндія
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