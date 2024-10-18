Прем’єр Фінляндії анонсував передачу зимового пакету допомоги Україні

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими.

Джерело: Орпо на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці".

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Деталі: За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.

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