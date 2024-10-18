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Премьер Финляндии анонсировал передачу зимнего пакета помощи Украине

"Украинская правда"Пятница, 18 октября 2024, 15:47
Премьер Финляндии анонсировал передачу зимнего пакета помощи Украине
Денис Шмыгаль и Петтери Орпо. Фото: Yle

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ближайшие месяцы его страна предоставит Украине новый пакет помощи для прохождения зимы.

Источник: Орпо на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Хельсинки, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я был рад сказать премьер-министру Шмыгалю, что мы сможем прислать 11-й пакет помощи на зиму в ближайшие месяцы".

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Детали: По словам финского премьера, пакет будет включать генераторы, трансформаторы, горелки, контейнеры для обогрева, кабели, реле и рабочие машины.

Он выразил благодарность финскому частному сектору за пожертвования и постоянную поддержку Украины.

Предыстория:

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помощь УкраинеФинляндия
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