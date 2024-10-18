Премьер Финляндии анонсировал передачу зимнего пакета помощи Украине
Пятница, 18 октября 2024, 15:47
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ближайшие месяцы его страна предоставит Украине новый пакет помощи для прохождения зимы.
Источник: Орпо на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Хельсинки, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Я был рад сказать премьер-министру Шмыгалю, что мы сможем прислать 11-й пакет помощи на зиму в ближайшие месяцы".
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Детали: По словам финского премьера, пакет будет включать генераторы, трансформаторы, горелки, контейнеры для обогрева, кабели, реле и рабочие машины.
Он выразил благодарность финскому частному сектору за пожертвования и постоянную поддержку Украины.
Предыстория:
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- В сентябре стало известно, что Конфедерация финской промышленности начала сбор пожертвований на энергетическое оборудование и технику для помощи Украине.
- 17 октября Норвегия в рамках долгосрочного плана поддержки Украины увеличила до 3 млрд норвежских крон (примерно 274,2 млн долларов) поддержку энергетического сектора к зиме.