Поліція заблокувала 15 схем ухилення від призову за 10 днів

Департамент стратегічних розслідувань за останні 10 днів заблокував 15 схем ухилення від призову та вилучив у фігурантів готівки на понад 23 мільйони гривень.

Джерело: ДСР Нацполу

Дослівно поліція: "Впродовж останніх десяти днів поліцейські викрили в протиправній діяльності 20 осіб у різних регіонах країни. Серед них посадовці ВЛК, МСЕК та навчальних закладів. За гроші вони допомагали чоловікам мобілізаційного віку уникнути служби в ЗСУ. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру".

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Прямам мова начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрія Рубеля: "Суми неправомірної вигоди, яку зловмисники отримували від бажаючих протизаконно уникнути чи відтермінувати мобілізацію, коливалися від 500 до 12 000 доларів. За ці гроші вони виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків фіктивні медичні довідки, оформлювали інвалідність, укладали фіктивні шлюби з жінками, які мають інвалідність, оновлювали дані в ТЦК з відстрочкою, працевлаштовували до підприємств критичної інфраструктури з метою бронювання, а також зараховували на навчання до вишів, в тому числі й до іноземних".

Деталі: Заходи з викриття правоохоронці проводили у Закарпатській, Житомирській, Сумський, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський областях та Києві.

Зазначається, що підозрюваним обрали запобіжні заходи. Крім цього, декого з фігурантів відсторонено від займаних посад.