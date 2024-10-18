Полиция заблокировала 15 схем уклонения от призыва за 10 дней

Департамент стратегических расследований за последние 10 дней заблокировал 15 схем уклонения от призыва и изъял у фигурантов наличности на более чем 23 миллиона гривен.

Источник: ДСР Нацпола

Дословно полиция: "В течение последних десяти дней полицейские разоблачили в противоправной деятельности 20 человек в разных регионах страны. Среди них должностные лица ВВК, МСЭК и учебных заведений. За деньги они помогали мужчинам мобилизационного возраста избежать службы в ВСУ. Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении".

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Прямая речь начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрея Рубеля: "Суммы неправомерной выгоды, которую злоумышленники получали от желающих противозаконно избежать или отсрочить мобилизацию, колебались от 500 до 12 000 долларов. За эти деньги они изготавливали для военнообязанных мужчин фиктивные медицинские справки, оформляли инвалидность, заключали фиктивные браки с женщинами, которые имеют инвалидность, обновляли данные в ТЦК с отсрочкой, трудоустраивали на предприятия критической инфраструктуры с целью бронирования, а также зачисляли на обучение в вузы, в том числе и в иностранные".

Детали: Мероприятия по разоблачению правоохранители проводили в Закарпатской, Житомирской, Сумской, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Харьковской областях и Киеве.

Отмечается, что подозреваемым избрали меры пресечения. Кроме этого, некоторые из фигурантов отстранены от занимаемых должностей.