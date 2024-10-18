На Львівщині військовий за 10 тис. доларів допомагав колезі оформити фіктивну інвалідність

Правоохоронці затримали затримала командира взводу однієї з військових частин, який за 10 тисяч доларів обіцяв військовому допомогти в оформленні фіктивної інвалідності.

Джерело: СБУ та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, 31-річний старший лейтенант, командир взводу, скористався своїм впливом на лікарів одного з медзакладів Львова для забезпечення виготовлення фіктивних документів.

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Дослівно СБУ: "За 10 тисяч доларів США фігурант гарантував оформлення позитивного висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я".

Фото: прокуратура

Деталі: Підозрюваного затримали під час отримання частини хабаря в розмірі 2 тисячі доларів. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а також перевіряється причетність інших осіб до цього злочину.