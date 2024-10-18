На Львовщине военный за 10 тыс. долларов помогал коллеге оформить фиктивную инвалидность

Правоохранители задержали командира взвода одной из воинских частей, который за 10 тысяч долларов обещал военному помочь в оформлении фиктивной инвалидности.

Источник: СБУ и Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, 31-летний старший лейтенант, командир взвода, воспользовавшись своим влиянием на врачей одного из медучреждений Львова для обеспечения изготовления фиктивных документов.

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Дословно СБУ: "За 10 тысяч долларов США фигурант гарантировал оформление положительного заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья".

Фото: прокуратура

Детали: Подозреваемого задержали во время получения части взятки в размере 2 тысячи долларов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также проверяется причастность других лиц к этому преступлению.