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Фіцо: "План перемоги" Зеленського може спровокувати третю світову війну

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 18 жовтня 2024, 16:26
Фіцо: План перемоги Зеленського може спровокувати третю світову війну
фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "план перемоги" президента України Володимира Зеленського суперечливим, тому що вважає, що його виконання може призвести до третьої світової війни.

Джерело: заява Фіцо у п'ятницю в Брюсселі, інформує "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: Фіцо уточнив, що саміт ЄС мав три основні теми: події в Україні, криза на Близькому Сході та міграція.

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Він повторив, що підтримує членство України в Європейському Союзі.

За словами Фіцо, її членство в НАТО, яке є одним з пунктів "плану перемоги" Зеленського, може спровокувати третю світову війну. За словами Фіцо, це суперечливий план, який розділяє країни, саме тому Європейська рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.

Прем'єр-міністр повторив, що Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну і захопивши її територію. Однак йому не подобаються пропозиції, які, за його словами, провокують відкриту дискусію, такі як вступ України до НАТО або постачання ракет, здатних вражати цілі на російській території.

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"Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія уряду, яку я знаю, залишається в силі, що ми хочемо зосередитися на змістовному і раціональному співробітництві з Україною, результатом якого має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують", – пояснив Фіцо.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в свою чергу заявив, що не підтримує "план перемоги" Володимира Зеленського, оскільки він не є виграшним для Угорщини. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "план перемоги", представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

ФіцоЗеленськийПлан перемоги
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