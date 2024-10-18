Фицо: "План победы" Зеленского может спровоцировать третью мировую войну

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "план победы" президента Украины Владимира Зеленского противоречивым, поскольку считает, что его выполнение может привести к третьей мировой войне.

Источник: заявление Фицо в пятницу в Брюсселе, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: Фицо уточнил, что саммит ЕС имел три основные темы: события в Украине, кризис на Ближнем Востоке и миграция.

Реклама:

Он повторил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

По словам премьера, ее членство в НАТО, которое является одним из пунктов "плана победы" Зеленского, может спровоцировать третью мировую войну. По словам Фицо, это противоречивый план, который разделяет страны, именно поэтому Европейский совет не принял четкой позиции по нему.

Премьер-министр повторил, что Россия нарушила международное право, вторгшись в Украину и захватив ее территорию. Однако ему не нравятся предложения, которые, по его словам, провоцируют открытую дискуссию, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет, способных поражать цели на российской территории.

РЕКЛАМА:

"Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которую я знаю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должно быть не убийство, а помощь людям, которые в ней нуждаются", – пояснил Фицо.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь заявил, что не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он не является выигрышным для Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.