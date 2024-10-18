Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фицо: "План победы" Зеленского может спровоцировать третью мировую войну

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 18 октября 2024, 16:26
Фицо: План победы Зеленского может спровоцировать третью мировую войну
фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "план победы" президента Украины Владимира Зеленского противоречивым, поскольку считает, что его выполнение может привести к третьей мировой войне.

Источник: заявление Фицо в пятницу в Брюсселе, информирует "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: Фицо уточнил, что саммит ЕС имел три основные темы: события в Украине, кризис на Ближнем Востоке и миграция.

Реклама:

Он повторил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

По словам премьера, ее членство в НАТО, которое является одним из пунктов "плана победы" Зеленского, может спровоцировать третью мировую войну. По словам Фицо, это противоречивый план, который разделяет страны, именно поэтому Европейский совет не принял четкой позиции по нему.

Премьер-министр повторил, что Россия нарушила международное право, вторгшись в Украину и захватив ее территорию. Однако ему не нравятся предложения, которые, по его словам, провоцируют открытую дискуссию, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет, способных поражать цели на российской территории.

РЕКЛАМА:

"Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которую я знаю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должно быть не убийство, а помощь людям, которые в ней нуждаются", – пояснил Фицо.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь заявил, что не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он не является выигрышным для Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.

ФицоЗеленскийПлан победы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Фицо
Зеленский о первом разговоре с премьером Словакии: Я пану Фицо много всего сказал
Фицо прогнозирует Украине "второй мюнхенский сговор", в результате которого Киев потеряет территории
Фицо заявил, что никогда не согласится вступление Украины в НАТО
Последние новости
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
Россияне попали вблизи почтового отделения в Херсоне: один человек погиб
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
15:45
Путин заявил о "разных вариантах ответов" на возможное разрешение бить вглубь РФ
15:39
Оппонент Санду ответил, как будет строить отношения с Украиной, если станет президентом
15:32
На Николаевщине россияне убили мужчину, а затем атаковали полицейских
15:24
"Долина грез", которая не поставила военную форму на 27 миллионов, не доказала ошибку в суде
15:21
"Вопрос остается открытым": Папа Римский таки не разрешил женщинам принимать сан диакона
15:18
Футбол"Заря" со скандальным пенальти победила "Левый берег" в 11 туре УПЛ
Все новости...
Реклама:
Реклама: