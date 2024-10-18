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В Україну на кілька днів повернеться "бабине літо"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 17:01
В Україну на кілька днів повернеться бабине літо
ілюстративне фото Unsplash

Синоптики прогнозують, що, починаючи з 22 жовтня, в Україні на кілька днів потеплішає.

Джерело: речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Починаючи з третьої декади жовтня в нас усе ж таки може бути певне підвищення температури. Принаймні, десь із 22-го числа буде певна зміна конфігурації баричних утворень на території України, і, відповідно, вже буде зміна повітряних мас. Не дуже відчутно, але все ж таки, принаймні, очікуємо, що заморозків нічних уже не буде, або якщо і будуть, то хіба що на поверхні ґрунту і досить локально".

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Деталі: За словами речниці, нічна температура тоді буде утримуватися трохи вище +2°C - +7°C, приблизно до +8°C.

А денна буде більш комфортною: з 22 числа, у більшості регіонів України буде +11°C - +16°C у денні години. Тобто, у принципі, для жовтня це досить комфортні показники температури, зазначила Птуха.

Відповідаючи на запитання, як довго протримаються такі комфортні температурні показники, речниця поінформувала, що, за оцінками їхніх експертів, показники протримаються десь до середини третьої декади жовтня.

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"Потім уже, наприкінці жовтня, будуть певні перебудови синоптичних процесів, тому що тоді вже можуть надходити і атмосферні фронти", – сказала вона.

Птуха зауважила, що нинішнє зниження температур спричинено тим, що до території України надійшов антициклон (поле високого тиску). За її словами, заморозки у найближчу ніч оминуть хіба що південний схід України, бо там ще трохи буде присутня хмарність, атмосферні фронти, подекуди - невеличкі дощі. Речниця пояснила, що хмари убезпечують території від заморозків.

Пряма мова: "До нас холодне повітря надходить саме з північних широт. І, відповідно, звідти цей холод до нас і надійшов. У більшості регіонів України зараз є відчутне зниження температури і також заморозки. У нас заморозки (передбачаються — ред.) у нічні години, 1 і 2 рівня небезпечності. Це означає, що вони можуть бути як на ґрунті, так і в повітрі. У найближчі дві ночі заморозки будуть досить інтенсивними, інтенсивність (може бути — ред.) навіть у межах 0-5°C градусів по різних регіонах України".

погода
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