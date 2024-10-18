В Украину на несколько дней вернется "бабье лето"

Синоптики прогнозируют, что, начиная с 22 октября, в Украине на несколько дней потеплеет.

Источник: спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Начиная с третьей декады октября у нас все же может быть определенное повышение температуры. По крайней мере, где-то с 22-го числа будет определенное изменение конфигурации барических образований на территории Украины, и, соответственно, уже будет изменение воздушных масс. Не очень ощутимо, но все же, по крайней мере, ожидаем, что заморозков ночных уже не будет, или если и будут, то разве что на поверхности почвы и достаточно локально".

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Детали: По словам пресс-секретаря, ночная температура тогда будет удерживаться чуть выше +2°C - +7°C, примерно до +8°C.

А дневная будет более комфортной: с 22 числа, в большинстве регионов Украины будет +11°C - +16°C в дневные часы. То есть, в принципе, для октября это достаточно комфортные показатели температуры, отметила Птуха.

Отвечая на вопрос, как долго продержатся такие комфортные температурные показатели, спикер сообщила, что, по оценкам их экспертов, показатели продержатся где-то до середины третьей декады октября.

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"Потом уже, в конце октября, будут определенные перестройки синоптических процессов, потому что тогда уже могут поступать и атмосферные фронты", - сказала она.

Птуха отметила, что нынешнее снижение температур вызвано тем, что на территорию Украины поступил антициклон (поле высокого давления). По ее словам, заморозки в ближайшую ночь обойдут разве что юго-восток Украины, потому что там еще немного будет присутствовать облачность, атмосферные фронты, местами - небольшие дожди. Пресс-секретарь объяснила, что облака защищают территории от заморозков.

Прямая речь: "К нам холодный воздух поступает именно из северных широт. И, соответственно, оттуда этот холод к нам и поступил. В большинстве регионов Украины сейчас есть ощутимое снижение температуры и также заморозки. У нас заморозки (предполагаются - ред.) в ночные часы, 1 и 2 уровня опасности. Это означает, что они могут быть как на почве, так и в воздухе. В ближайшие две ночи заморозки будут достаточно интенсивными, интенсивность (может быть - ред.) даже в пределах 0-5°C градусов по разным регионам Украины".