Черговий воєнний злочин РФ: окупанти розстріляли пораненого бійця ЗСУ

На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ, українські правоохоронці розпочали розслідування.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, в якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

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Беззбройного захисника, який лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк, зазначають в ОГП.

Дослівно: "Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Нагадаємо: За даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора, наголосив генпрокурор Андрій Костін.