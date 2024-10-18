Очередное военное преступление РФ: оккупанты расстреляли раненого бойца ВСУ

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, украинские правоохранители начали расследование.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

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Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк, отмечают в ОГП.

Дословно: "Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

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Напомним: По данным Офиса генпрокурора, за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных: эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой государства-агрессора, подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.